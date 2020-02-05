İngiltere: Hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035'te sona erecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere: Hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035'te sona erecek - Son Dakika Dünya

İngiltere: Hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035'te sona erecek

6 saat önce

İngiliz hükümeti hava kirliliğini ve fosil yakıt emisyonlarını azaltmak amacıyla, benzinli, dizel ve hibrit araçların satış yasağını planlanandan beş yıl önceye alarak 2035'e çektiğini duyurdu.

İngiltere: Hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035'te sona erecek, System.String[]

İngiltere fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklama kararı aldı.


İngiliz hükümetinin salı günü yaptığı açıklamada, hava kirliliğini ve fosil yakıt emisyonlarını azaltmak amacıyla, benzinli, dizel ve hibrit araçların satış yasağını planlanandan beş yıl önceye alarak 2035'e çektiğini duyurdu.

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İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:24 
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