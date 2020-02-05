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İngiltere: Hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035'te sona erecek
6 saat önce
İngiliz hükümeti hava kirliliğini ve fosil yakıt emisyonlarını azaltmak amacıyla, benzinli, dizel ve hibrit araçların satış yasağını planlanandan beş yıl önceye alarak 2035'e çektiğini duyurdu.
İngiltere fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışını 2035 yılından itibaren yasaklama kararı aldı.
İngiliz hükümetinin salı günü yaptığı açıklamada, hava kirliliğini ve fosil yakıt emisyonlarını azaltmak amacıyla, benzinli, dizel ve hibrit araçların satış yasağını planlanandan beş yıl önceye alarak 2035'e çektiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:24
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