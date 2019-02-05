Son Dakika Haberleri: İngiltere Hint İş Adamını Ülkesine İade Ediyor

İngiltere Hint İş Adamını Ülkesine İade Ediyor

1 saat önce

İngiltere, Hindistan'da mali suçlardan aranan iş adamı Vijay Mallya'yı ülkesine iade edecek.

İngiltere Hint İş Adamını Ülkesine İade Ediyor, System.String[]
İngiltere, Hindistan'da mali suçlardan aranan iş adamı Vijay Mallya'yı ülkesine iade edecek.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Hindistan'da yalan mali beyan, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından gıyabında yargılanan Mallya'nın ülkesine iadesini öngören kararnameyi imzaladı.

Hint iş adamının iade kararına itiraz için 14 gün süresi bulunuyor.

Mallya, 18 Nisan 2017'de Londra'da İngiltere polisi tarafından Hint hükümeti adına gözaltına alınmıştı. Hindistan Yüksek Mahkemesi kefaletle salıverilen iş adamının iadesini talep etmişti. Mallya'nın iadesine ilişkin davası Londra'da Westminster Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüyordu.

Hint iş dünyasının öne gelen isimlerinden olan Mallya, alkollü içecek, inşaat, altyapı, emlak ve ziraat alanlarında faaliyet gösteren ülkenin en büyük holdinglerinden birinin veliahtı konumunda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:41 Kaynak: AA

Vijay Mallya, Hindistan, İngiltere, Güncel
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