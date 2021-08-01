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İngiltere, Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu - Son Dakika

İngiltere, Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

01.08.2021 19:07
İngiltere, Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu, System.String[]

İngiltere, İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisinin 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasından İran'ı sorumlu tuttu ve söz konusu saldırıyı kınadı.

İngiltere, İsrailli bir şirkete ait nakliye gemisinin 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramasından İran'ı sorumlu tuttu ve söz konusu saldırıyı kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda, İran'ın Umman açıklarındaki uluslararası sularda, bir veya daha fazla insansız hava aracı kullanarak, M/T Mercer Street isimli gemiye saldırmış olma olasılığının "yüksek" olduğu sonucuna vardığını belirtti.

Raab, "İngiltere, Umman açıklarında bir ticaret gemisine yapılan ve bir İngiliz ve bir Rumen vatandaşın ölümüne neden olan hukuksuz ve vurdumduymaz saldırıyı kınıyor. Bu saldırının kasıtlı, hedefli ve İran tarafından uluslararası hukukun açık ihlali olduğuna inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İran'ın bu tür saldırıları sona erdirmesi ve gemilerin uluslararası hukuka uygun olarak serbestçe dolaşmasına izin vermesi gerektiğinin altını çizen Raab, "Bu kabul edilemez saldırıya karşı ortak bir yanıt üzerinde uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli şirkete ait gemideki mürettebattan 2'si öldü

Tanzanya'dan BAE'ye giderken 29 Temmuz'da Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan İsrailli nakliye şirketine ait gemideki mürettebattan 2'sinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait geminin Japon bandıralı olduğu ve Ofer'in şirketi tarafından yönetildiği belirtilmişti.

İsrail basını da İngiliz Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberde, Umman açıklarında bir İsrail gemisinin saldırıya uğradığını bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de geminin saldırıya uğramasından dolayı dünyaya İran'ın "durdurulması" çağrısı yapmıştı.

Hint Okyanusu, Tanzanya, England, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Hint Okyanusu'nda İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu - Son Dakika


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