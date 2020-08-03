İngiltere hızlı sonuç veren 2 koronavirüs testini gelecek hafta kullanmaya başlayacak

İngiltere Sağlık Bakanlığı, gelecek haftadan itibaren Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) hastanelerinde, bakım evlerinde ve laboratuvarlarında yeni hızlı sonuç veren iki koronavirüs testi kullanılacağını açıkladı. Her iki test de 90 dakikada sonuç veriyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "Her iki test de koronavirüs ve diğer kış virüslerini sadece 90 dakikada tespit edebilecek. Yeni testler, kış öncesinde test kapasitesini büyük ölçüde artıracak ve bulaşma zincirlerini hızlı bir şekilde kırmaya yardımcı olarak hızlı sonuçlar verecektir" dendi. Testleri yapmak için eğitimli uzmanlara ihtiyaç bulunmayacağı ve testler klinik olmayan ortamlarda bile yapılabileceği ifade edildi.

"HAYAT KURTARAN TESTLER"Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada "Bu testlerin grip ve koronavirüsü tespit edebilmesi kışa doğru giderken çok faydalı olacak. Koronavirüs testinde hayat kurtaran bu yenilikleri yapan DnaNudge ve Oxford Nanopore'a mükemmel çalışmalar için çok minnettarım" dedi.5 BİN ADET DNA CİHAZI

Testlerden biri virüsleri kişinin DNA'sından tespit ettiği için, Eylül ayında hastanelerde kullanılmak üzere 5 bin adet DNA cihazı kullanıma hazır olacak. Bu cihazlar, eylül ayında yaklaşık 5 milyon 800 bin test yapma imkanı sağlayacak. Ağızdan ve burundan sürüntü ile alınarak yapılan LamPORE testinden 450 bin adet bakım evlerine dağıtılacak. LamPORE testinin de 60 ila 90 dakika arasında sonuç verdiği ve dünyada sıkça kullanılan PCR testiyle aynı yöntemi kullandığı belirtildi.