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İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi
6 saat önce
Covid-19 vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Vuhan kentinde çıkan yeni tip koronavirüsün yeni merkez üssü olarak ilan ettiği Avrupa'da başta İtalya olmak üzere birçok hastane yeni hasta ağırlayacak ekipmandan yoksun.
Covid-19 vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin hayvanlar için kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:28
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