İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi - Son Dakika Dünya

İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi

6 saat önce

Covid-19 vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor

İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'in Vuhan kentinde çıkan yeni tip koronavirüsün yeni merkez üssü olarak ilan ettiği Avrupa'da başta İtalya olmak üzere birçok hastane yeni hasta ağırlayacak ekipmandan yoksun.


Covid-19 vakalarında en çok ihtiyaç duyulan tıbbı malzemelerin başında suni solunum cihazı bulunuyor. İngiltere de yoğun talebi karşılamak için veterinerlerin hayvanlar için kullandığı suni solunum cihazları devreye sokmak istiyor.

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Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, İngiltere, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:28 

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