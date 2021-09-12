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İngiltere hükümeti gece kulübüne giriş için aşı pasaportu zorunluluğu getiren planı geri çekti - Son Dakika
BBC

İngiltere hükümeti gece kulübüne giriş için aşı pasaportu zorunluluğu getiren planı geri çekti

12.09.2021 13:49
İngiltere hükümeti gece kulübüne giriş için aşı pasaportu zorunluluğu getiren planı geri çekti, System.String[]

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, BBC'ye yaptığı açıklamada bu ayın sonundan itibaren birçok mekana girebilmek için aşı pasaportu zorunluluğu getirecek planını geri çektiklerini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, BBC'ye yaptığı açıklamada bu ayın sonundan itibaren birçok mekana girebilmek için aşı pasaportu zorunluluğu getirecek planı geri çektiklerini açıkladı.

Sajid Javid, gece kulüpleri gibi kalabalık mekanlara girebilmek için iki doz aşıyı da yaptırmış olma zorunluluğu getiren uygulama için "Sırf yapmış olmak için bunu yapmamız gerekir" dedi.

Aşı pasaportu planı, muhalefet ve gece kulübü sahiplerinin tepkisini çekmişti.

Karar, İngiltere hükümeti için Covid'le mücadelede keskin bir politika değişikliği anlamına geliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşı pasaportu planını, sosyal mesafe ile ilgili sınırlamaların tamamen kaldırıldığı ve "özgürlük günü" olarak nitelenen 19 Temmuz'da açıklamıştı.

Johnson, tüm 18 yaş üzerine çift aşı fırsatının verileceği Eylül ayından sonra uygulamanın hayata geçeceğini söylemişti.

Bu plan kapsamında, gece kulüpleri ve kalabalık mekanlara girişlerde iki doz aşının yapıldığına dair bir pasaport gösterilmesi şartı getiriliyordu.

Hükümete yönelik, açılmanın hızlı olduğu ve vaka sayılarının çok artacağı yönündeki eleştiriler bu planın gündeme gelmesinde etkili olmuştu.

Ancak plan, hem muhalefetin hem de mekan sahiplerinin tepkisini çekmişti.

İngiltere'de gece kulübü sahiplerinden oluşan The Night Time Industries isimli kuruluş, bu planın sektöre darbe vuracağı ve mekanlarda ayrımcılık olaylarının tırmanacağı uyarısında bulunmuştu.

BBC'nin Andrew Marr Show programına katılan Sağlık Bakanı Javid, hükümetin son verileri inceleyerek bu kararı aldığını söyledi.

"Sırf yapmak için, ya da başkaları da yapıyor diye, bazı şeyleri yapmamalıyız. Aynı zamanda olası her tür müdahaleyi doğru dürüst gözden geçirmeliyiz" diyen Javid, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlara hergün yaptıkları bir aktivite için belge göstermelerini söyleme fikrini hiç bir zaman sevmedim ancak meseleyi doğru dürüst bir şekilde ele almamız doğru bir adımdı. Olası bir seçenek olarak kenarda tutmamız gerekse de, aşı pasaportları planını hayata geçirmeyeceğimizi sevinerek söylüyorum."

İngiltere'de aşılardan sorumlu bakan Nadhim Zahavi geçtiğimiz hafta yine Andrew Marr'ın programına konuşmuş, 18 yaş üstü herkese aşı sırasının geldiği Eylül ayının aşı pasaportu planını uygulamaya koymak için en doğru zaman olduğunu söylemişti. Zahavi, bu adımın gece kulüplerini açık tutmak için "en doğru yol" olacağını dile getirmişti.

Ülkede 16 yaşın üstündekilerin yüzde 80'inden fazlası aşı oldu.

Aşı sırasının 12-15 yaş grubuna ne zaman geleceği de önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

'Seyahatlerde PCR testi zorunluluğunu bir an önce kaldırmak istiyoruz'

Sky News'a konuşan Javid, yurt dışı seyahatlerine yönelik zorunlu PCR testi uygulamasının kaldırılacağı yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Javid, İngiltere'ye gelişlerde ve ülkeden çıkışlarda istenen ve oldukça maliyetli olan PCR testine dair zorunluluğu "mümkün olan en kısa sürede" kaldırmak istediklerini söyledi.

Times radyosuna konuşan Javid, hükümete iş yerleri ve okulları kapatma gibi pandemiyle mücadele kapsamında güçlü yetkiler veren yasalarda değişiklik getiren tasarıyı da yakında duyurucaklarını belirtti.

İngiltere'de 8 Eylül tarihli son resmi verilere göre günlük vaka sayısı 29 bin 500'ün, vefat sayısı da 150'nin üzerinde.

İngiltere hükümeti gece kulübüne giriş için aşı pasaportu zorunluluğu getiren planı geri çekti
İngiltere hükümeti gece kulübüne giriş için aşı pasaportu zorunluluğu getiren planı geri çekti

Yevgeniy Ziniçev, COVIRAN Bereket, England, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere hükümeti gece kulübüne giriş için aşı pasaportu zorunluluğu getiren planı geri çekti - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: İngiltere hükümeti gece kulübüne giriş için aşı pasaportu zorunluluğu getiren planı geri çekti - Son Dakika
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