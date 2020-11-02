İngiltere Hükümeti Sözcüsü, çevre farkındalığı için Hazreti Ebu Bekir'in sözlerini kullandı - Son Dakika

İngiltere Hükümeti Sözcüsü, çevre farkındalığı için Hazreti Ebu Bekir'in sözlerini kullandı

02.11.2020 17:19
İngiltere Hükümeti Sözcüsü, çevre farkındalığı için Hazreti Ebu Bekir'in sözlerini kullandı, System.String[]

İngiltere Hükümeti Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Rosie Dyas, ülkesinin ev sahipliği yapacağı uluslararası iklim değişikliği konferansı için Hazreti Ebubekir'in ekolojik farkındalık içeren sözlerini hatırlattı.

İngiltere Hükümeti Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Rosie Dyas, ülkesinin ev sahipliği yapacağı uluslararası iklim değişikliği konferansı için Hazreti Ebubekir'in ekolojik farkındalık içeren sözlerini hatırlattı.

Dyas, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Arapça gönderide, ülkesinin gelecek yıl ev sahipliği yapacağı 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nı, Hazreti Ebu Bekir'in sözleriyle duyurdu.

İngiltere Hükümet Sözcüsü paylaşımında, "Hazreti Ebu Bekir'in (r.a) söylediği gibi; 'Meyve veren ağaçları kesme, ihtiyarları öldürme, koyun ve develeri sadece yemek için kes, hurma ağaçlarını yakma veya suya boğma.' Bugün, Birleşik Krallık'ta gerçekleşecek 26. BM İklim Değişikliği Konferansı için geri sayım başladı. İklim değişikliğiyle hep beraber mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Söz konusu mesaj, Arap dünyasındaki sosyal medya kullancılarının da ilgisini çekti ve çok sayıda etkileşim aldı.

Arap aktivist Ahmed Mehrez, "Hazreti Ebubekir'in yukarıdaki sözlerinin savaşa giden İslam ordusuna yönelik olduğuna dikkatinizi çekerim. Bir de savaşın olmadığı dönemdeki durumu siz düşünün." yorumunu yaptı.

Abla Mazouzi de Hazreti Ebubekir'in bahsi geçen sözlerine işaret ederek, "İslam dini her şeye önem vermiştir, cansıza bile." paylaşımında bulundu.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı Hasan al-Hamada da "Gerçek şu ki, Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron'un sahip olmadığı hikmete sahipsiniz." ifadeleriyle görüşünü paylaştı.

Hazreti Muhammed'e en yakın sahabelerden ve ilk halife Hazreti Ebu Bekir'in bu sözleri, Suriye'ye giden askerlere yaptığı konuşmasında söylediği rivayet ediliyor.

Sosyal Medya, Kuzey Afrika, Orta Doğu, İngiltere, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Hükümeti Sözcüsü, çevre farkındalığı için Hazreti Ebu Bekir'in sözlerini kullandı - Son Dakika


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