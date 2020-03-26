İngiltere hükümetinden serbest çalışanlara destek - Son Dakika

İngiltere'de sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte serbest çalışan birçok kişi mağdur oldu. İngiliz Muhafazakar Parti Üyesi Rushi Sunak, serbest çalışanlara devlet tarafından yüzde 80 oranında destek verileceğini duyurdu.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, çalışma hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İngiltere, genelinde korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeni ile birçok iş yeri kapatılırken, birçoğu ise işten çıkarmalar yaparak çalışan sayılarını azalttı. Serbest çalışanlar ise sokağa çıkma yasağı ve kapatılan işyerleri nedeni ile gelirlerin de düşüş olacağı gerekçesiyle imza kampanyası başlattı. Sunak, gerçekleştirdiği basın toplantısında İngiliz devletinin serbest çalışanlara da destek vereceğini açıklarken, serbest çalışanların son 3 yıl içerisindeki gelirlerinin ortalamasının alınarak yüzde 80 oranında destek verileceğini duyurdu. Bu karar ile İngiltere'de yaşayan ve Ankara anlaşması vizesiyle hayatına devam eden kişilere de devletten destek almanın önü açılmış oldu. - LONDRA