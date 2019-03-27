İngiltere için kritik saatler
40 dakika önce
May, Brexit anlaşması için görevini bırakmak zorunda kalabilir.
May, Brexit anlaşması için görevini bırakmak zorunda kalabilir. Parlamento ise alternatif Brexit seçeneklerini oylayacakları.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:02
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