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İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösterdi: Böyle devam edemez - Son Dakika

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösterdi: Böyle devam edemez

13.11.2023 07:34  - Güncelleme: 07:40

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Londra'da 5 haftadır devam eden Filistin'le dayanışma yürüyüşlerine "Bu böyle devam edemez" sözleriyle tepki gösterdi. Braverman, yürüyüşlerde sergilenen bazı pankartları ve sloganları "hastalıklı, tahrik edici ve suç niteliği taşıyan" şeklinde yorumladı.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Londra'da 5 haftadır düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşleriyle ilgili, "Bu böyle devam edemez." değerlendirmesini yaptı. Ayrıca antisemitizmle ırkçılığın ve terörizme verilen değerin rahatsız edici olduğunu ifade etti. Braverman, "Bu böyle devam edemez" dedi. Londra Metropolitan Polisi ise yürüyüşlerde 9 polisin yaralandığını, aşırı sağcıların saldırılarında ise 82 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

DESTEKTEN RAHATSIZ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, binlerce insanın ölümüne dünyanın birçok yerinde tepkiler yükseliyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da 5 haftadır düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşleri düzenleniyor. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ülkesinde Filistin halkına gösterilen bu destekten rahatsız. Braverman Filistin'le dayanışma yürüyüşleriyle ilgili, "Bu böyle devam edemez." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'dan Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki: Bu böyle devam edemez

"HASTALIKLI, TAHRİK EDİCİ"

Braverman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Londra'da dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların Ateşkes Günü kapsamında gerçekleştirdiği eylemlerde Londra polisinin gösterdiği performansı övdü. Yaşanan şiddet olaylarında bazı polislerin yaralandığını kaydeden Braverman, yürüyüşte sergilenen bazı pankartları ve sloganları "hastalıklı, tahrik edici ve bazen suç niteliği taşıyan" şeklinde yorumladı.

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'dan Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki: Bu böyle devam edemez

"BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

Braverman, "Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez." ifadelerini kullandı. Her hafta düzenlenen eylemler nedeniyle, "Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." ifadelerine yer veren Braverman, kentteki Yahudi toplumunun da tehdit altında hissettiğini belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'dan Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki: Bu böyle devam edemez

AŞIRI SAĞCILARIN SALDIRILARINDA 9 POLİS YARALANMIŞTI

Londra Metropolitan Polisi, dün iki farklı gerekçeyle kentin farklı yerlerinde toplanan Filistin destekçileri ve aşırı sağcıların bir araya gelmemesi için binlerce polisin görev aldığını, aşırı sağcıların saldırılarında 9 polisin yaralandığı açıklamıştı. Polis, yüz binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünde ise yaklaşık 150 kişilik bir grubun ayrılarak taşkınlık yaptığını belirtmişti.

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'dan Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki: Bu böyle devam edemez

FİZİKİ ŞİDDET OLAYLARI YAŞANMADI

Aşırı sağcılar, yürüyüşten ayrılanlara yönelik sözlü ve fiziki saldırılar da yapmış, yürüyüş güzergahına ulaşmak isteyen 82 aşırı sağcı gözaltına alınmıştı. Polis ayrıca, Filistin'le dayanışma yürüyüşünde, aşırı sağcıların eylemlerinde olduğu gibi fiziki şiddet olaylarının yaşanmadığını duyurmuştu.

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'dan Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki: Bu böyle devam edemez

"NEFRET YÜRÜYÜŞÜ" DEMİŞTİ

Londra'da 14 Ekim'den beri her cumartesi düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşlerinin Birinci Dünya Savaşı sonunda müttefikler ile Almanya arasında imzalanan ateşkesin yıl dönümüne denk gelmesi üzerine Başbakan, İçişleri Bakanı ve Londra Metropolitan Polisi, yürüyüşün ertelenmesini istemişti. Ateşkes Günü olarak geçen 11 Ekim'de Filistin yürüyüşü yapmayı Başbakan Rishi Sunak, "provokatif ve saygısızca" olarak nitelendirirken Braverman ise yürüyüşlerle ilgili "nefret yürüyüşü" açıklaması yapmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanı Braverman'dan Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki: Bu böyle devam edemez

LONDRA POLİSİNİ FİLİSTİN KONUSUNDA TARAFLI OLMAKLA SUÇLADI

Londra Metropolitan Polisi, yürüyüşe izin vermemesi yönündeki çağrılara ise yürüyüşü engellemek için yeterli kanıt ve yasal gerekçe olmadığını açıklamıştı. Braverman, bu tartışmalar sürerken Times gazetesinde yayımlanan makalesinde Londra polisini Filistin konusunda taraflı olmakla suçlamıştı. Bu açıklaması nedeniyle hükümetten, partisinden ve muhalefetten eleştiriler alan Braverman için İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, "aşırı sağı cesaretlendirdiği" için istifa çağrısı yapmış, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise görevden alınması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Hukuk İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösterdi: Böyle devam edemez - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösterdi: Böyle devam edemez - Son Dakika
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