İngiltere İçişleri Bakanı Javid, Şamima Begüm'ün Bebeğinin Ölümü Sonrası Eleştiriliyor

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Baba Oğul, Evlerine Gelen Misafirin Kafasını Kesip Kemiklerinden Çorba Yaptı

Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz, Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi