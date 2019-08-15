İngiltere İçişleri Bakanlığı önünde bıçaklı saldırı
1 saat önce
İngiltere İçişleri Bakanlığına bağlı ofisler, dışarıda bir kişinin bıçaklanmasının ardından kapatıldı.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:50 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığına bağlı ofisler, dışarıda bir kişinin bıçaklanmasının ardından kapatıldı. Londra
Büyükşehir polisi, Westminister bölgesindeki Marsham Caddesi'nde yer alan İçişleri Bakanlığı ofislerinin dışarıda bir adamın bıçaklanmasının ardından kapatıldığını belirtti. Açıklamada, polislerin bölgede bıçaklı bir adamın ihbarını takiben gittikleri bildirildi. Olay yerinde bulunan bıçakla yaralanan bir adam ile saldırganın gözaltına alınıp polis merkezine götürüldüğü ifade edildi. Polis
ekipleri, olayın terörle bağlantısının bulunmadığını kaydetti. - LONDRA
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