İngiltere İkinci Kez Anlaşmasız Ayrılığa "Hayır" Dedi

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İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Ayrılığı Her Koşulda Reddeden Teklifi Kabul Etti

İmamoğlu, "CHP Genel Başkanlığı İçin Bir Hazırlığınız Var mı" Sorusuna Yanıt Verdi: Siyasette Her Şey Mümkün