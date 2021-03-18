İngiltere İlaç Düzenleme Kurulu, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yararının risklerinden fazla olduğunu açıkladı - Son Dakika

İngiltere İlaç Düzenleme Kurulu, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yararının risklerinden fazla olduğunu açıkladı

18.03.2021 20:55
İngiltere İlaç Düzenleme Kurulu, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yararının risklerinden fazla olduğunu açıkladı, System.String[]

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kullanımını durdurduğu, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının faydasının risklerinden daha fazla olduğunu belirtti.

İngiltere'de İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kullanımını durdurduğu, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının faydasının risklerinden daha fazla olduğunu belirtti.

MHRA'dan yapılan açıklamada, mevcut tüm verilerin incelenmesinin ardından ortaya çıkan kanıtların, damardaki kan pıhtılaşmasının Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısından kaynaklandığını göstermediği bildirildi.

Ülkede aşılananlar arasında yalnızca 5 kişide kanda pıhtılaşmaya ilişkin rapor oluşturulduğu ve bunun aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırıldığı aktarılan açıklamada, "Bu durum milyonda birden daha az kişide görülmüştür. Aşı ile bu durum arasında bir nedensellik kurulmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının faydasının risklerinden daha fazla olduğu vurgulanarak, halka aşı olmaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen MHRA Yönetim Kurulu Başkanı June Raine, halkı korumak ve faydasının risklerinden daha fazla olmasını sağlamak için tüm Kovid-19 aşılarının kullanımı sırasında ve sonrasında sürekli güvenlik incelemesinde bulunduklarını belirtti.

Raine, "Kovid-19 aşılamalarından sonra serebral damarlarda kan pıhtısı formuna rastlanan çok az sayıda rapor aldıklarını ve bu tür kan pıhtısının aşılanmamış kişilerde ya da Kovid-19 vakalarında doğal olarak ortaya çıkabileceğini" aktardı.

Aşılandıktan itibaren 4 günden daha uzun süren baş ağrısı olanlara ve aşı bölgesinde morarma görenlere, tıbbi yardım almaları uyarısında bulunan Raine, baş ağrısı, titreme ve ateş gibi şikayetlerin herhangi bir Kovid-19 aşısının en yaygın yan etkilerinden olduğu bilgisini paylaştı.

Avrupa Birliği, England, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere İlaç Düzenleme Kurulu, AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısının yararının risklerinden fazla olduğunu açıkladı - Son Dakika


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