İngiltere İlaç Düzenleme Kurumu: Alerji geçmişi olanlar Pfizer'ın koronavirüs aşısını yaptırmamalı

İngiltere'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı uygulanmaya başlarken İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, alerjik bünyeye sahip kişilerle ilgili bir uyarı yaptı. Dün başlayan aşı uygulamasında iki kişide alerjik yan etkiler oluştuğu belirtilirken, belirgin bir reaksiyon geçmişine sahip kişilerin aşıyı olmaması gerektiği belirtildi.

İKİ KİŞİ AŞI UYGULANDIKTAN SONRA DUYARLILIK REAKSİYONU GÖSTERDİ

Business Insider'ın haberine göre, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu çeşitli ilaçlara, gıdalara ve aşılara yönelik alerjisi olduğu bilinen insanların bu grupta olduğunu söyledi.

Kurum, alerjik yan etki gösteren iki kişinin sağlık çalışanı olduğunu aktardı. Bu kişilerde aşı uygulandıktan kısa süre sonra aşırı duyarlılık reaksiyonu görüldüğü belirtildi. İkisinin de "güçlü bir alerjik reaksiyon geçmişi" olduğu ve yanlarında düzenli olarak adrenalin takviyesi taşımak zorunda olduğu eklendi. İki sağlık çalışanının da durumunun iyi olduğu belirtildi.

İNGİLTERE'DE AŞILAMA BAŞLADI

BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği aşı İngiltere'de onaylanırken, 800 bin dozdan oluşan ilk sevkiyattaki aşılar 50 hastanede vatandaşlara uygulanacak. Ülkede ilk olarak 80 yaş üzeri vatandaşlar ve bakımevi çalışanları aşılanacak.

Aşı 90 yaşındaki Margaret Keenan'a uygulanırken, Kuzey İrlanda'da yaşayan kadın onaylanmış aşıyı yaptıran ilk hasta oldu. Keenan'dan sonra 81 yaşındaki William Shakespeare adında bir erkeğe de onaylanmış koronavirüs aşısı yapıldı.