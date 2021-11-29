Üye Girişi
İngiltere ile İsrail, siber güvenlik, savunma ve ticaret alanlarında anlaşma imzaladı - Son Dakika

İngiltere ile İsrail, siber güvenlik, savunma ve ticaret alanlarında anlaşma imzaladı

29.11.2021 18:49
İngiltere ile İsrail, siber güvenlik, savunma ve ticaret alanlarında anlaşma imzaladı

İngiltere ile İsrail arasında gelecek 10 yılda ekonomi, ticaret, teknoloji ve siber güvenlik alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzalandı.

İngiltere ile İsrail arasında gelecek 10 yılda ekonomi, ticaret, teknoloji ve siber güvenlik alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzalandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, ülkeye resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'le Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Truss, yaptığı konuşmada, Avusturya'da 5 ay aranın ardından yeniden başlayan İran nükleer anlaşması görüşmelerine ilişkin İngiltere'nin, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını önlemek için kararlı olduğunu bildirdi.

Truss, Viyana'daki görüşmelerin başarısız olması durumunda tüm seçeneklerin masada bulunduğunun altını çizdi.

İran'ın orijinal Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) kabul etmesini istediklerini ve bunun çok önemli olduğunu söyleyen Truss, "İranlıların nükleer silah elde etme kapasitelerini genişlettiklerini gördük. Bu yüzden bana kalırsa bu görüşmeler, İranlıların masaya gelip KOEP'i kabul etmeleri için son fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki durum ve Orta Doğu Barış Süreci de ele alındı

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid de uluslararası toplumun, İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaması çağrısında bulunarak, İran'a herhangi bir ekonomik desteğin, teröre kaynak sağlamak için kullanılacağını savundu.

İki bakan, görüşme kapsamında Gazze'deki durum ve Orta Doğu Barış Süreci'ni de ele aldı.

Basın toplantısının ardından İngiltere ile İsrail arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

İki ülke arasında ekonomi, ticaret ve güvenlik konularında 10 yıllık yol haritasını ortaya koyan söz konusu anlaşma, bilim, teknoloji, ticaret, yatırım ve siber güvenlik alanlarını kapsayacak.

Ekonomi, England, İsrail, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere ile İsrail, siber güvenlik, savunma ve ticaret alanlarında anlaşma imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi 20:26 Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 16:22 Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 15:41 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! 15:32 İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı 14:40 Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim 14:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! 13:36 Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!

Son Dakika Haberleri
21:56 Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı
21:44 Getir şirketi, fırtına sebebiyle tüm motosikletli teslimat hizmetlerini durdurdu
21:35 Üniversitede çalışan memur otoparkta silahla vurulmuş olarak bulundu
21:25 7. kattaki pencereden düşen lise öğrencisi yaşamını yitirdi
21:24 Babasını sokak ortasında öldüresiye dövdü! Kafasına darbe alan adamın durumu ağır
21:08 Ali Babacan'dan casusluk iddialarına cevap: Metin Gürcan'ın devletin gizli bilgisine ulaşma imkanı yok
21:07 Son dakika: Meteoroloji'den 58 ile turuncu, 9 ile sarı uyarı! Fırtına çok sert devam ediyor
20:55 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 29 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:53 Balotelli'den mest eden hareket! Yıldız futbolcunun bağışını Haluk Levent açıkladı
20:52 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür
Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı         
21:56
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi!         
14:41
Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek         
14:28
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu         
13:51
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor         
12:56
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 22:08:08. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere ile İsrail, siber güvenlik, savunma ve ticaret alanlarında anlaşma imzaladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement