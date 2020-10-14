İngiltere ile Katar arasında savunma alanında iyi niyet beyanı imzalandı - Son Dakika

İngiltere ile Katar arasında savunma alanında iyi niyet beyanı imzalandı

14.10.2020 23:45
İngiltere ile Katar arasında savunma alanında iyi niyet beyanı imzalandı, System.String[]

İngiltere ve Katar, savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngören iyi niyet beyanı imzaladı.

İngiltere ve Katar, savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngören iyi niyet beyanı imzaladı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile İngiliz mevkidaşı Ben Wallece 12. filonun bulunduğu Coningsby Hava Üssünü ziyaret etti.

Ziyaret sırasında iki bakan, yakın zamanda 9 Hawk uçağı satın alan Katar Hava Kuvvetlerine İngiliz üssünün kullandırılmasını içeren iyi niyet beyanı imzaladı.

Wallece, burada yaptığı konuşmada, İngiltere ile Katar arasında uzun süredir devam eden savunma iş birliğinde yeni bir dönemin başladığını kaydetti.

İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki bağların pekiştiğine ve güçlendiğine işaret eden Wallace, Ortak Typhoon filolarının başarısına dayanan yeni iş birliği döneminin ülkelerin refahına ve güvenliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Katar Hava Kuvvetleri ile İngiltere Hava Kuvvetleri arasında iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle 2018'de ortak filo oluşturulmuştu. İngiltere, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana başka bir devletle ilk kez ortak filo oluşturmuştu.

Katar ile İngiltere arasında Aralık 2017'de Doha'da imzalanan 24 Typhoon tipi savaş uçağı satış anlaşması, 9 Hawk eğitim uçağının eklenmesiyle 18 Eylül'de yürürlüğe girmişti. Uçakların teslimine 2022'de başlanması hedefleniyor.

İngiltere, Bakan, Katar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere ile Katar arasında savunma alanında iyi niyet beyanı imzalandı - Son Dakika

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