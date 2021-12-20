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İngiltere ile Körfez ülkeleri ekonomi ve güvenlik alanındaki iş birliğini artıracak - Son Dakika

İngiltere ile Körfez ülkeleri ekonomi ve güvenlik alanındaki iş birliğini artıracak

20.12.2021 18:33
İngiltere ile Körfez ülkeleri ekonomi ve güvenlik alanındaki iş birliğini artıracak

İngiltere ile Körfez ülkeleri, düşük ve orta gelirli ülkelere ticaret, siber güvenlik ve yeşil altyapı yatırımlarında iş birliğinin derinleştirmesi amacıyla ekonomi ve güvenlik alanındaki bağlarını güçlendirmek üzere anlaştı.

İngiltere ile Körfez ülkeleri, düşük ve orta gelirli ülkelere ticaret, siber güvenlik ve yeşil altyapı yatırımlarında iş birliğinin derinleştirmesi amacıyla ekonomi ve güvenlik alanındaki bağlarını güçlendirmek üzere anlaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Chevening House'ta Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyani, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı ve Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Lana Zaki Nusseibeh ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'la bir araya geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, ülkelerin, yatırımların etkisini en üst düzeye çıkarmak için kolektif uzmanlıklarını kullanarak, gelişmekte olan dünyaya temiz, güvenilir ve doğru altyapı finansmanını artırmak için birlikte çalışma konusunda anlaştığı bildirildi.

Bakanların, İngiltere ile KİK arasında yılda 30 milyar sterlini aşan ticareti artırma çalışmalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, İngiltere ve KİK'in, yatırım ve hizmetler gibi alanlarda bağlantıları artıracak ve gelecek yıl müzakereleri başlaması beklenen yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için çalıştığı kaydedildi.

Toplantıda, Yemen, İran ve Afganistan konuları da ele alındı

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkesinin Körfez ortaklarıyla sahip olacağı daha yakın ekonomik ve güvenlik bağlarının, İngiliz halkına iş ve fırsatlar sunacağını ve herkesin daha güvenli olmasına yardımcı olacağını belirtti.

Bakan Truss, "Körfez ile altyapıya ortak yatırım yapmak, düşük ve orta gelirli ülkelerin stratejik olarak herhangi bir tedarikçiye bağımlı olmasına yardımcı olurken, aynı zamanda temiz büyümeyi artıracak, girişim ve inovasyonun gelişmesini teşvik edecektir." ifadesini kullandı.

Truss, KİK'nin, kilit bölgesel ve güvenlik sorunları için dünyanın en önemli ağlarından biri olduğuna işaret ederek, toplantı kapsamında, Yemen'deki çatışma, İran'ın istikrarsızlaştırıcı bölgesel faaliyeti ve Afganistan krizinin de ele alındığını aktardı.

Körfez İşbirliği Konseyi, England, Ekonomi, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere ile Körfez ülkeleri ekonomi ve güvenlik alanındaki iş birliğini artıracak - Son Dakika


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