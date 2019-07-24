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İngiltere, İran'a ara bulucu gönderdi

39 dakika önce

İngiltere, İran tarafından el konulan tankerinin serbest bırakılması için Tahran'a ara bulucu yolladı.

İngiltere, İran'a ara bulucu gönderdi, System.String[]
İngiltere, İran tarafından el konulan tankerinin serbest bırakılması için Tahran'a ara bulucu yolladı. İngiltere, Devrim Muhafızları tarafından alıkonulan petrol tankerinin serbest bırakılması için İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek bir ara bulucuyu Tahran'a gönderdi. İki ülke arasındaki tansiyon, Cuma günü İngiltere bayraklı Stena Impero isimli petrol tankerine bir kazaya karıştığı gerekçesiyle İran tarafından el konulmasıyla yükseldi. Yerel basında çıkan iddialara göre İranlı yetkili Mohammadi Golpayegani, İngiliz ara bulucunun seyahatine dair detay vermekten kaçınırken İngiltere'nin sömürge dönemi uygulamalarına atıfta bulunarak, "Bir zamanlar İran'a bakanlar ve avukatlar atayan bir ülke, gemilerinin serbest bırakılması için ara bulucu gönderdiği bir noktaya ulaştı" dedi.
(İHA)
İngiltere, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
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