İngiltere, İran'a ara bulucu gönderdi
38 dakika önce
İngiltere, İran tarafından el konulan tankerinin serbest bırakılması için Tahran'a ara bulucu yolladı.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:26 Kaynak: İHA
, İran
tarafından el konulan tankerinin serbest bırakılması için Tahran
'a ara bulucu yolladı.
İngiltere, Devrim Muhafızları
tarafından alıkonulan petrol tankerinin serbest bırakılması için İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney
ile görüşecek bir ara bulucuyu Tahran'a gönderdi.
İki ülke arasındaki tansiyon, Cuma günü İngiltere bayraklı Stena Impero isimli petrol tankerine bir kazaya karıştığı gerekçesiyle İran tarafından el konulmasıyla yükseldi.
Yerel basında çıkan iddialara göre İranlı yetkili Mohammadi Golpayegani, İngiliz ara bulucunun seyahatine dair detay vermekten kaçınırken İngiltere'nin sömürge dönemi uygulamalarına atıfta bulunarak, "Bir zamanlar İran'a bakanlar ve avukatlar atayan bir ülke, gemilerinin serbest bırakılması için ara bulucu gönderdiği bir noktaya ulaştı" dedi. - TAHRAN
"Osmanlı torunu"nun İngiltere'de başbakan seçilmesi kabinede gerilim yarattı Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu ABD'den kritik açıklama: İkinci İHA'yı da düşürdük Bijan Kian, Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyeti yapmaktan suçlu bulundu