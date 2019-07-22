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İngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyor

21 dakika önce

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın İngiliz bandıralı bir petrol tankerini alıkoymasını "devlet korsanlığı" olarak niteleyip, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının korunması için Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturmak istediklerini bildirdi.

İngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyor, System.String[]
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın İngiliz bandıralı bir petrol tankerini alıkoymasını "devlet korsanlığı" olarak niteleyip, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının korunması için Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturmak istediklerini bildirdi.
Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:47 
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