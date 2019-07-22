İngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyor
21 dakika önce
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran'ın İngiliz bandıralı bir petrol tankerini alıkoymasını "devlet korsanlığı" olarak niteleyip, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının korunması için Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturmak istediklerini bildirdi.
İngiltere
Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran
'ın İngiliz bandıralı bir petrol tankerini alıkoymasını "devlet korsanlığı" olarak niteleyip, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının korunması için Avrupa
liderliğinde bir misyon oluşturmak istediklerini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 08:47
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