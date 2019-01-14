Son Dakika Haberleri: İngiltere İran'ın Londra Büyükelçisini Bakanlığa Çağırdı

İngiltere İran'ın Londra Büyükelçisini Bakanlığa Çağırdı

1 saat önce

İngiltere'nin İran'da tutuklu bulunan İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in durumuyla ilgili bu ülkenin Londra büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

İngiltere İran'ın Londra Büyükelçisini Bakanlığa Çağırdı, System.String[]
İngiltere'nin İran'da tutuklu bulunan İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in durumuyla ilgili bu ülkenin Londra büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'da tutuklu bulunan İngiliz-İran çifte vatandaşı Ratcliffe'in durumuna ilişkin bu ülkenin Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ı bakanlığa çağırdı.

Öte yandan Ratcliffe sağlık sorunları nedeniyle muayene izni başvurusunun reddedilmesi üzerine bugün hapishanede açlık grevine başladı.

Ratcliffe'in eşi Richard Ratcliffe, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin, eşine hapishaneden çıkması karşılığında İngiltere aleyhine casusluk yapması teklifinde bulunduğunu iddia etti.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, 2016'da Tahran'da casusluk iddiasıyla yakalanmış ve 5 yıl hapse mahkum edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Londra, İran, İngiltere, Dünya
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