Son Dakika Haberleri: İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn'den "İş dünyasına karşı değilim" mesajı
Son Dakika Ekonomi İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn'den 'İş dünyasına karşı değilim' mesajı - Son Dakika Ekonomi

İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn'den "İş dünyasına karşı değilim" mesajı

6 saat önce

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, iş dünyasına karşı olmadığını söyledi.

İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn'den

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, iş dünyasına karşı olmadığını söyledi.

İngiliz Ticaret Odaları Birliği'nin (CBI) yıllık konferansında konuşan Corbyn, iş dünyasına karşı olduğu yönündeki iddiaların manasız olduğunu belirterek, "Yoksulluk seviyesindeki ücretlere karşı olmak işletmelere karşı olmak değil. Büyük şirketlerin vergilerini ödemesini istemek işletmelere karşı olmak değil. Ülkenin her kısmında refahın olmasını istemek işletmelere karşı olmak değil." ifadelerini kullandı.

Küçük ve orta ölçekli şirketlere (KOBİ) daha fazla destek olunması gerektiğinin altını çizen Corbyn, büyük şirketlerin adil bir şekilde vergilerini ödemesini sağlayacaklarını kaydetti.

Corbyn, İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimi İşçi Partisi'nin kazanması durumunda tahmin edilenin üzerinde yatırım yapılacağını da vurguladı.

İşçi Partisi lideri Corbyn, işletmelerin hızlı fiber internetin sağlanmasından yararlanacağını belirtirken, vergi ödemelerindeki hilelerin önüne geçileceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere'de 2030 yılına kadar herkes için fiber internet hizmetinin sağlanması vaadince bulunan Corbyn, bunun adil bir öneri olduğunu yineledi.

Son dönemde İngiltere'de yaşanan su baskınlarını da değerlendiren Corbyn, dünyanın bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Corbyn, 320 bin kişiye yeşil (doğa dostu) teknolojiler alanında çıraklık eğitiminin verilmesinin planlandığını belirterek, "Yeşil devrim planlarımızın merkezini oluşturacak." dedi.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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