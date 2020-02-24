Son Dakika › Dünya › İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı - Son Dakika Dünya
İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı
6 saat önce
Yetkililer, meşin yuvarlağa bu tür vuruşların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceğinden endişeleniyor.
İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da 12 yaşından küçük çocukların futbol topuna antrenmanlarda kafa atmaları yasaklandı.
Yetkililer, meşin yuvarlağa bu tür vuruşların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceğinden endişeleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:12
Son Dakika İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 12 yaşından küçük çocuklara idmanda kafa vurmak yasaklandı İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor Türkiye ile Rusya, Suriye'de ortak devriyelere yeniden başladı Almanya'da Türklere ait kafe ve restoran kundaklandı