İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı

Yetkililer, meşin yuvarlağa bu tür vuruşların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceğinden endişeleniyor.

İngiltere , Kuzey İrlanda ve İskoçya'da 12 yaşından küçük çocukların futbol topuna antrenmanlarda kafa atmaları yasaklandı.

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İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 12 yaşından küçük çocuklara idmanda kafa vurmak yasaklandı

İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor