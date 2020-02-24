İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı - Son Dakika Dünya

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı

6 saat önce

Yetkililer, meşin yuvarlağa bu tür vuruşların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceğinden endişeleniyor.

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda 12 yaşından küçük çocukların topa kafa ile vurmasını yasakladı, System.String[]

İngiltere, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da 12 yaşından küçük çocukların futbol topuna antrenmanlarda kafa atmaları yasaklandı.


Yetkililer, meşin yuvarlağa bu tür vuruşların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde potansiyel etkileri olabileceğinden endişeleniyor.

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Kuzey İrlanda, İngiltere, Futbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:12 
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