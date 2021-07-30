İngiltere: "İsrail gemisi Umman'da saldırıya uğradı" - Son Dakika

İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO), İsrail'e ait bir ticari geminin Umman açıklarında saldırıya uğradığını duyurdu.

İngiltere ordusuna bağlı Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Kuruluşu (UKMTO) yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir ticari geminin Umman açıklarında gece geç saatlerde saldırıya uğradığını duyurdu. Umman'ın Masirah adasının kuzeydoğusunda gece saatlerinde meydana geldiği belirtilen saldırının korsanlıkla ilgilisi olmadığı ve olayın soruşturulduğu belirtildi. Saldırının Umman'ın Başkenti Maskat'ın 185 mil güneydoğusunda yaşandığı aktarıldı. Saldırıyı kimin düzenlediğine dair bir açıklama yapılmazken, Ummanlı yetkililer de konuyla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Öte yandan İsrail ile İran arasında karşılıklı olarak ticaret gemilerine yönelik sabotajlar sürüyor. - LONDRA