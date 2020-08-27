İngiltere, İsviçre, Çekya ve Jamaika'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi - Son Dakika

İngiltere, İsviçre, Çekya ve Jamaika'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İsviçre, Çekya ve Jamaika'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.

İngiltere, İsviçre, Çekya ve Jamaika'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi, System.String[]

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İsviçre, Çekya ve Jamaika'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. Uluslararası seyahat kısıtlamalarını haftalık olarak güncelleyen İngiltere hükümeti, İsviçre, Çekya ve Jamaika'dan gelen yolcuların 14 gün karantina altına alınacağını duyurdu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, Cumartesi günü yerel saatle 04: 00'den sonra Jamaika, İsviçre ve Çekya'dan İngiltere'ye gelen yolcuların kendilerini 14 gün karantina altına almak zorunda olduklarını aktardı. Bakan Shapps, karantina kararlarının Ortak Biyogüvenlik Merkezi'nde yapılan araştırmaların ardından "dikkatlice" alındığını açıkladı. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Çekya'da geçen hafta Covid-19 vakalarında yüzde 25 artış görüldüğü belirtildi. Bakanlık, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'de de eşdeğer önlemlerin alındığını ifade etti.

Vaka sayıları artmaya devam ediyor

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte korona virüs nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 41 bin 477'ye ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte bin 522 kişide korona virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 330 bin 368'e yükseldiğini açıkladı.

Öte yandan İngiltere, geçtiğimiz hafta Hırvatistan ve Avusturya'dan gelen yolcuları karantina listesine eklemişti. - MANCHESTER

Koronavirüs, İngiltere, Jamaika, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 20:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere, İsviçre, Çekya ve Jamaika'dan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi - Son Dakika

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