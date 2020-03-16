İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve BAE'ye uçuş yasağı getirildi. - Son Dakika

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İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve BAE'ye uçuş yasağı getirildi.
32 dakika önce
İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve BAE'ye uçuş yasağı getirildi. Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:20 Kaynak: İHA
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