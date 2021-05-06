İngiltere, Jersey'e gönderdiği 2 devriye gemisini geri çağırdı - Son Dakika

İngiltere, Jersey'e gönderdiği 2 devriye gemisini geri çağırdı

06.05.2021 23:18
İngiltere, Jersey'e gönderdiği 2 devriye gemisini geri çağırdı, System.String[]

İngiltere-Fransa arasında Manş Denizi'ndeki Jersey Adası açıklarında avlanma hakları konusunda anlaşmazlık devam ederken, İngiltere adaya gönderdiği 2 devriye gemisini geri çağırdı.

İngiltere- Fransa arasında Manş Denizi'ndeki Jersey Adası açıklarında avlanma hakları konusunda anlaşmazlık devam ederken, İngiltere adaya gönderdiği 2 devriye gemisini geri çağırdı.

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ndeki Jersey Adası açıklarında avlanma hakları konusunda anlaşmazlık devam ederken, 50'den fazla Fransız balıkçı teknesi bu sabah Jersey'nin başkenti Saint Helier'daki limanda bir araya gelmişti. Balıkçılar, Brexit'ten sonra Fransız denizcilere uygulanan balıkçılık şartlarını ve balıkçılık alanlarına erişimin kısıtlanmasını protesto etmek için ana limanı abluka altına almıştı. Fransa hükümetinin Brexit sonrası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle İngiltere yönetimindeki Jersey Adası'nın elektriğini kesme tehdidinin ardından İngiltere, balıkçılık hakları tartışmasının ortasında kalan Jersey'in ana limanındaki ablukayı izlemek adına Kraliyet Donanması'na ait 2 devriye gemisi HMS Severn ve HMS Tamar'ı bölgeye göndermişti. İngiltere'nin devriye gemisi hamlesinin ardından Fransa da 2 devriye gemisini Jersey açıklarına konuşlandırmıştı.

İngiltere, Jersey'de yükselen gerilimin ardından bölgeye gönderdiği 2 devriye gemisini geri çağırdı. İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "Durum şimdilik çözüldü. Ancak Jersey'e yardımcı olmak için beklemede kalıyoruz" ifadelerini yer verildi. Açıklamada, Kraliyet Donanmasına bağlı gemilerin 1'inin bu gece ana limanına geri döneceği, diğerinin ise yarın bölgeden ayrılacağı ifade edildi.

"İNGİLTERE, JERSEY HALKININ HER ZAMAN YANINDA KARARLILIKLA DURACAKTIR"

Başbakan Boris Johnson ise yaptığı açıklamada, Jersey'deki durumun çözülmesinden memnun olduğunu ifade ederek, "İngiltere, Jersey halkının her zaman yanında kararlılıkla duracaktır" dedi.

Jersey Dış İlişkiler Bakanı Ian Gorst ise, Fransız ekipleriyle görüşmelerin "olumlu" olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

İngiltere, Brexit sonrası yapılan anlaşmada Fransız gemilerine özellikle Jersey'e balıkçılık izni vermek için öngörülmeyen şartlar getirdi. Kendine has bir yönetimi olan ve uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil edilen Jersey hükümeti tarafından İngiltere- Avrupa Birliği Ticaret ve İşbirliği Anlaşması (TCA) kapsamında uygulamaya konulan yeni lisans sistemine göre Fransız teknelerinin Jersey sularında balıkçılık geçmişine sahip olduklarını göstermelerini gerektiriyor. Karara tepki gösteren Fransız yetkililer, Manş Adaları açıklarında balık tutmak için "yeni teknik önlemlerin" Avrupa Birliği'ne (AB) iletilmediğini ve bu durumun da yeni önlemleri "geçersiz" hale getirdiğini belirtmişti.

Fransız Denizcilik Bakanı Annick Girardin, ülkesinin yüzde 95'i Fransa'dan su altı kablolarıyla sağlanan Jersey'nin elektrik arzını kesme tehdidinde bulunmuştu. Girardin Fransız parlamentosuna, Manş Adaları sularına erişimi düzenleyen yeni kuralların "kabul edilemez" olduğunu ve Fransa'nın misilleme tedbirlerinin kullanıma hazır olduğunu belirtmişti. Girardin, "Durumun buraya gelmesinden dolayı üzgünüm, ancak mecbur kalırsak yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Manş Denizi, Balıkçılık, England, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere, Jersey'e gönderdiği 2 devriye gemisini geri çağırdı - Son Dakika


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