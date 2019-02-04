İngiltere, Juan Guaido'yu "Güvenilir Seçimler Yapılana Kadar" Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı...
1 saat önce
İngiltere, Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.
İngiltere, Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:28 Kaynak: AA
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