Son Dakika Haberleri: İngiltere, Juan Guaido'yu "Güvenilir Seçimler Yapılana Kadar" Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı...

İngiltere, Juan Guaido'yu "Güvenilir Seçimler Yapılana Kadar" Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı...

1 saat önce

İngiltere, Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

İngiltere, Juan Guaido'yu
İngiltere, Juan Guaido'yu "güvenilir seçimler yapılana kadar" Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:28 Kaynak: AA

İngiltere, Venezuela, Güncel
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