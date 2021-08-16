İngiltere, Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etmeye devam ediyor - Son Dakika

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İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban kontrolüne geçmesinin ardından, temsilciliklerinde bulunan çalışanları tahliye etmeye devam ediyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İngiliz kuvvetleri, kötüleşen güvenlik durumunun ortasında İngiliz vatandaşlarının ve hak sahibi kişilerin tahliyesine yardımcı olmak için Afgan başkentine geldi. Başbakan, İngiliz vatandaşlarının Afganistan'dan çekilmesinin bir sonraki aşamasını kolaylaştırmak için askeri desteği açıkladı. 'PITTING' Operasyonu, Afgan Yer Değiştirme ve Yardım Politikası (ARAP) kapsamında yer değiştirmeye uygun İngiliz vatandaşlarının ve eski İngiliz personelinin tahliyesine verilen askeri desteğin adıdır" denildi.

"DERHAL TERK EDİN" ÇAĞRISI

İngiliz vatandaşlarının Afganistan'ı derhal terk etmesi çağrısında bulunulan açıklamada, 'İngiltere, kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle İngiliz vatandaşlarını, Afganistan'ı derhal terk etmeye çağırıyor. Uygun durumlarda acil seyahat belgeleri ve krediler sağlamak da dahil olmak üzere, İngiliz vatandaşlarının ayrılmasına yardımcı olmak için destek sağlıyoruz' ifadelerine yer verildi.