İngiltere, Kanada ve Hollanda: Rus enerjisine bağımlılıktan "adım adım" uzaklaşılmalı - Son Dakika
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İngiltere, Kanada ve Hollanda: Rus enerjisine bağımlılıktan "adım adım" uzaklaşılmalı

07.03.2022 19:40
İngiltere, Kanada ve Hollanda: Rus enerjisine bağımlılıktan "adım adım" uzaklaşılmalı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa ülkelerinin Rus petrol ve doğal gazına bağımlılıktan kurtulmasının önemli olduğu ancak bunun "adım adım" yapılması gerektiği konusunda uyardı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa ülkelerinin Rus petrol ve doğal gazına bağımlılıktan kurtulmasının önemli olduğu ancak bunun "adım adım" yapılması gerektiği konusunda uyardı.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da, Kanada Başbakanı Trudeau ve Hollanda Başbakanı Rutte ile Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya 175 milyon sterlin daha yardım yapacağını ve bu yardımın 100 milyona tekabül eden kısmının doğrudan Ukrayna hükümetine verileceğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden 12 gün geçtiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "yanlış hesap" yaptığını söyleyen Johnson, "(Putin'in) Ukraynalıları, onların kahramanca direnişini, liderlerini ve Batı'nın birliğini hafife aldığı apaçık ortaya çıktı." dedi.

Johnson, Ukrayna'nın dostlarının, Putin'in başarısız olmasını sağlamak için insani, ekonomik ve savunma amaçlı askeri destek koalisyonu oluşturma zamanının geldiğinin altını çizdi.

"Rusya'dan bir gecede petrol ve gaz kullanımını kesemezsiniz"

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'ye sığınmak isteyen sadece 50 Ukraynalıya vize verildiği ve bu rakamın "utanç verici" olup olmadığı sorusu üzerine Johnson, "Elimizden geldiği kadar cömert olmaya kesinlikle kararlıyız. Binlerce başvuruyu değerlendiriyoruz. Durum daha da kötüleşti. Daha da fazlasını yaptığımızdan emin olmalıyız." diye konuştu.

Johnson, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan petrol ve gaz fiyatlarına ilişkin ise "Önümüzdeki günlerde ülke için enerji tedarik stratejisi belirleyeceğim." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın Rus petrol ve doğal gazına bağımlılığına ilişkin Johnson, "Rus hidrokarbonlarına bağımlılıktan uzaklaşmak tamamen doğru olan şey ama bunu adım adım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, "Rusya'dan bile bir gecede petrol ve gaz kullanımını kesemezsiniz. Bu dünyadaki her ülkenin yapabileceği bir şey değil." diyerek, ülkelerin enerji konusunda farklı bağımlılıkları olduğuna işaret etti.

Hollanda Başbakanı: "Acı gerçek şu ki; hala Rus petrol ve gazına çok bağımlıyız"

Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya'ya uygulanan yaptırımların şu ana kadar istenen etkiyi yaratmadığını ancak Rus liderliği üzerinde büyük etkisi olduğunu, uzun vadede de olacağını söyledi.

"Putin'e ve Kremlin'e karşı elimizden geldiğince sert ve etkili şekilde geri adım atmamaya kararlı olduğumuzu göstermeliyiz." diyen Rutte, ülkesinin, Rusya üzerinde baskı oluşturmaya yardımcı olabilecek tüm olası yaptırımları düşünmeye hazır olduğunun altını çizdi.

Rutte, Avrupa'nın Rus doğal gazına ve petrolüne bağımlığına ilişkin "Acı gerçek şu ki; hala Rus petrol ve gazına çok bağımlıyız ve Putin'in daha sonra ne yapacağını sadece tahmin edebiliriz." diye konuştu.

Hollanda Başbakanı, Rusya'nın enerji bağımlılığından uzaklaşmanın "adım adım" gerçekleşmemesi durumunda Ukrayna da dahil diğer ülkeler için "muazzam sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Kanada, Putin destekçisi ve Rus oligark 10 kişiye yaptırım uygulayacak

Kanada Başbakanı Trudeau da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Putin'in destekçileri ve Rus oligarklardan oluşan 10 kişiye yaptırımlar uygulayacaklarını belirterek, "Birlikte yaptığımız iş, özellikle finansal sistemlerini felce uğratarak ve merkez bankalarına yaptırım uygulayarak Putin'i ve onu destekleyenleri cezalandırıyor." dedi.

Avrupa ülkelerinin Rus enerjisine bağımlılığına ilişkin Trudeau, bu ülkelerin Rusya'nın "artık güvenilir bir ortak olmadığı"nın farkına vardığını ve bunu taktir ettiğini dile getirdi.

Trudeau, ülkelerin Rus petrol ve doğal gazına bağımlılıktan kurtulmasının önemine işaret ederek, Kanada'nın yalnızca çok az miktarda Rus petrolü ithal ettiğini aktardı.

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Togo Cumhuriyeti, Hollanda, Petrol, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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