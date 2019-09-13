İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
37 dakika önce
İngiltere'de hükümetin, anlaşmasız Brexit senaryosunu kamuoyu ile paylaşmasının ardından İngiliz iş dünyasında endişeler artıyor.
İngiltere'de hükümetin, anlaşmasız Brexit senaryosunu kamuoyu ile paylaşmasının ardından İngiliz iş dünyasında endişeler artıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:35
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