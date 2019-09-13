Son Dakika Haberleri: İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
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İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli

37 dakika önce

İngiltere'de hükümetin, anlaşmasız Brexit senaryosunu kamuoyu ile paylaşmasının ardından İngiliz iş dünyasında endişeler artıyor.

İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli, System.String[]

İngiltere'de hükümetin, anlaşmasız Brexit senaryosunu kamuoyu ile paylaşmasının ardından İngiliz iş dünyasında endişeler artıyor.

İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:35 
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