Son Dakika Haberleri: İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi gönderdi

İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi gönderdi

30 dakika önce

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ukrayna'nın Rusya karşısında tek başına olmadığını göstermek için Kraliyet Donanmasına ait bir gemiyi Karadeniz'e gönderdiklerini söyledi.

İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi gönderdi, System.String[]
İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ukrayna'nın Rusya karşısında tek başına olmadığını göstermek için Kraliyet Donanmasına ait bir gemiyi Karadeniz'e gönderdiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:43 

Ukrayna, İngiltere, Karadeniz, Ekonomi
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