İngiltere Karadeniz'e savaş gemisi gönderdi
30 dakika önce
İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ukrayna'nın Rusya karşısında tek başına olmadığını göstermek için Kraliyet Donanmasına ait bir gemiyi Karadeniz'e gönderdiklerini söyledi.
İngiltere
Savunma Bakanı Gavin Williamson, Ukrayna
'nın Rusya
karşısında tek başına olmadığını göstermek için Kraliyet Donanmasına ait bir gemiyi Karadeniz
'e gönderdiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 06:43
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