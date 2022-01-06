İngiltere, Kazakistan'daki sorunun barışçıl yolla çözülmesi çağrısı yaptı - Son Dakika

İngiltere, Kazakistan'da protestolar sırasında yaşanan şiddet eylemlerini kınadı, sorunun barışçıl yolla çözülmesini istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan'da son günlerde yaşanan şiddetli çatışmalardan endişe duyulduğu ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sükunet çağrısı yapıyor, şiddet eylemlerini ve binaların tahrip edilmesini kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Yetkililere internet bağlantısını yeniden sağlamaları ve konuşma ile ifade özgürlüğüne olan taahhütlerine saygı göstermeleri çağrısı da yapılan açıklamada, protestoların barışçıl olması ve kolluk kuvvetlerinin de orantılı tepki vermesi istendi.

Kazakistan'ın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği de kaydedilen açıklamada, sorunun yetkililer ile sivil toplum arasında barışçıl bir şekilde çözümü tavsiyesinde bulunuldu.

Kazakistan'daki olaylar

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.