İngiltere, Kıbrıs'taki askeri üssünü Ukrayna kriziyle ilgili de kullanacak - Son Dakika
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İngiltere, Kıbrıs'taki askeri üssünü Ukrayna kriziyle ilgili de kullanacak

22.02.2022 18:09
İngiltere, Kıbrıs'taki askeri üssünü Ukrayna kriziyle ilgili de kullanacak

İngiltere'nin Kıbrıs'taki Ağrotur Askeri Üssü'nü Ukrayna'da yaşanan kriz nedeniyle de kullanacağı bildirildi.

İngiltere'nin Kıbrıs'taki Ağrotur Askeri Üssü'nü Ukrayna'da yaşanan kriz nedeniyle de kullanacağı bildirildi.

Rum basınında yer alan habere göre, İngiliz Üs makamları, Ağrotur Askeri Üssü'ne konuşlandırılan 4 Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının, NATO'nun Ukrayna krizi konusunda yürüteceği çalışmalara katılacağını doğruladı.

Üs Sözcüsü Korina Orfanidi, yaptığı yazılı açıklamada, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üsse, NATO'nun geniş çaplı savunma çabaları çerçevesinde, Ukrayna sınırlarında gerilimin yüksek olduğu bu süreçte Doğu Avrupa semalarında devriye görevi yapmak maksatlı konuşlandırıldığı kaydedildi.

Ağrotur Üssü önünde az sayıda Rum eylem yaparak, üsteki hazırlıkları protesto etti.

İngiltere'nin Kıbrıs adasında egemenlik hakları kendinde olan Ağrotur ve Dikelya askeri üsleri bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasına yönelik iki kararnameyi imzalamıştı.

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England, Ukrayna, Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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