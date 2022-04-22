İngiltere, Kiev Büyükelçiliğini gelecek hafta yeniden açacak - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki İngiliz Büyükelçiliğini gelecek hafta yeniden açacaklarını bildirdi.

Johnson, Hindistan ziyareti sırasında Başbakan Narendra Modi ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni odak noktası Donbas bölgesinde "barbarlık" yaptığını belirten Johnson, özellikle de Mariupol'daki "vahşi saldırıları" göz önünde bulundurarak Ukrayna'ya daha fazla top gibi ağır silahlar göndereceklerini ifade etti.

Johnson, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkının, Kiev'de Rus güçlerine direnmedeki olağanüstü metanet ve başarısı, gelecek hafta Ukrayna'nın başkentindeki büyükelçiliğimizi yeniden açacağımızı açıklayabileceğim anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Johnson, Putin'in saldırılarına devam ederken, İngiltere ve müttefiklerinin öylece izlemeyeceğini de vurguladı.

İngiltere Başbakanı, bir soru üzerine, savaşın gelecek senenin sonuna kadar devam edebileceği ve savaşı Rusya'nın kazanabileceğine dair Batılı istihbarat örgütlerinin değerlendirmelerinin "gerçekçi bir olasılık" olduğunu kaydetti.

Putin'in "devasa bir ordusu" olduğuna işaret eden Johnson, "Çok zor bir siyasi pozisyonu var çünkü feci bir hata yaptı. Şu anda gerçekten elinde olan tek seçenek, Ukraynalıları ezmek için topçular tarafından yönlendirilen korkunç öğütme yaklaşımını kullanmaya devam etmesi. Mariupol'da bir kara köprüsü kurmaya çok yakın. Durum, bu aşamada tahmin edilemez." diye konuştu.

Bu noktada Ukrayna halkının askeri olarak desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Johnson, müzakerelerle varılacak bir anlaşma sayesinde güvenlik garantileri sağlayarak gelecekte başka bir işgal ihtimalinin ortadan kaldırılmasına da ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.