İngiltere, kırmızı listeye BAE, Ruanda ve Burundi'yi de ekledi - Son Dakika

İngiltere, kırmızı listeye BAE, Ruanda ve Burundi'yi de ekledi

29.01.2021 14:22

İngiltere, Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonlu virüsün ülkeye girişini engellemek amacıyla uçuş yasağı uyguladığı 30 ülkeden oluşan kırmızı listeye, BAE, Ruanda ve Burundi'yi de ekledi.

İngiltere, Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonlu virüsün ülkeye girişini engellemek amacıyla uçuş yasağı uyguladığı 30 ülkeden oluşan kırmızı listeye, BAE, Ruanda ve Burundi'yi de ekledi.

İngiltere'de tespit edilen mutasyonlu virüsün hızlı bir şekilde yayılmasının ardından önlemler arttırılıyor. Yurtdışına çıkan vatandaşlarına, ziyaret öncesinde form doldurma zorunluluğu getiren İngiltere'de artık vatandaşlar geçerli bir neden sunmadan ülkeden ayrılamayacak. Tatil seyahatlerini geçerli bir neden olarak kabul etmeyen İngiltere'de vatandaşlar ülkeden neden ayrıldıklarını açıklamak zorunda.

KIRMIZI LİSTE KABARIYOR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ilk olarak 22 ülkeye yönelik önlemleri açıklamış, ancak İçişleri Bakanı Priti Patel daha sonra bir 30 ülkenin bulunduğu "kırmızı liste" oluşturulduğunu açıklamıştı. Alınan karara göre, listede bulunan ülkelerden direkt uçuşlar yasaklanırken yalnızca İngiltere, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta oturumu bulunanların ülkeye girişine izin veriliyor. Ülkeye girenler de 10 günlük zorunlu karantinaya alınacak.

İngiltere'de uçuşların direkt olarak durdurulduğu 30 ülkeden oluşan "kırmızı listeye" 3 ülke daha eklendi. Güney Afrika'da tespit edilen mutasyonlu virüsün ülkeye girişini engellemeye çalışan İngiltere oluşturduğu kırmızı listeye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Burundi, Ruanda'yı da ekledi. Bu ülkelerden doğrudan uçuşlar durdurulurken, 3 ülkeden uçuşların durdurulması kararı bugün yerel saatle 13.00'da yürürlüğe girecek. Bu süreye kadar BAE, Ruanda ve Burundi'den gelenler havalimanında karşılanarak, otellerde zorunlu karantinaya alınacak. Karantinaya alınanlar ise otel masraflarını ise kendileri ödeyecek.

Kırmızı listede; Angola, Arjantin, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Cape Verde, Şili, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvador, Esvatini, Fransız Guayanası, Guayana, Lesotho, Malavi, Mauritius, Mozambik, Namibya, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, Seyşeller, Güney Afrika, Surinam, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve'nin yanı sıra BAE, Ruanda, Burundi bulunuyor.

BAE, EN FAZLA TERCİH EDİLEN TATİL DESTİNASYONU

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi'ne göre, BAE, İngiliz vatandaşlarının en fazla tercih ettiği tatil destinasyonlarının başında geliyor. İngiltere'den BAE'ye karşılıklı olarak 84 bin 500 turist uçuş gerçekleştirdi. BAE'yi 54 bin turist ile Hindistan, 38 bin turist ile Katar ve 36 bin turist ile Vietnam takip ediyor.

İngiltere'de korona virüs vaka sayısı 3 milyon 743 bin 734 olarak açıklanırken, 10 bin 126 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)

İngiltere, kırmızı listeye BAE, Ruanda ve Burundi'yi de ekledi
İngiltere, kırmızı listeye BAE, Ruanda ve Burundi'yi de ekledi
İngiltere, kırmızı listeye BAE, Ruanda ve Burundi'yi de ekledi
İngiltere, kırmızı listeye BAE, Ruanda ve Burundi'yi de ekledi

Güney Afrika, İngiltere, Burundi, Ruanda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere, kırmızı listeye BAE, Ruanda ve Burundi'yi de ekledi - Son Dakika


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