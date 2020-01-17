İngiltere kıyılarına vuran katil balinanın midesinden plastik atık çıktı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere kıyılarına vuran katil balinanın midesinden plastik atık çıktı - Son Dakika Dünya

İngiltere kıyılarına vuran katil balinanın midesinden plastik atık çıktı

6 saat önce

İngiltere sahillerine 20 yıla yakın süredir ilk kez bir katil balina vurdu.

İngiltere kıyılarına vuran katil balinanın midesinden plastik atık çıktı, System.String[]

İngiltere sahillerine 20 yıla yakın süredir ilk kez bir katil balina vurdu. Yetkililer yapılan incelemede aç olduğu anlaşılan balinanın midesinden büyük plastik parçaları çıktığını açıkladılar.

Doğu sahillerindeki bir tuz bataklığında bulunan 5 metrelik genç katil balinayı inceleyen uzmanlar midedeki plastiğin muhtemelen hayvanın ölüm sebebi olmadığını düşünüyor.

Kıyıya vuran memeli deniz hayvanlarını incelemekle görevli uzman kuruluş (CSIP) İngiltere ve Galler sahillerine 1990 yılından bu yana yalnızca 4 katil balinanın vurduğunu hatırlattı.

Haftalarca önce ölmüş olduğu anlaşılan ve bu yüzden bedeni bozulmaya uğrayan katil balinanın iç organlarından incelenmek üzere örnekler alındı.

Uzmanlar, koruma projeleri açısından katil balinanın öncelikli tür olduğunu çünkü en büyük deniz yırtıcılarından biri olarak çok yüksek miktarda kimyasal maddeye maruz kaldıklarını söylüyorlar.

Sahillerde gözlemlerini 1990 yılından bu yana sürdüren uzmanlar İngiltere sularında görülen katil balina sayısında son yıllarda ani düşüş olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Londra Zoologlar Derneği ile Aarhus Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalarda Birleşik Krallık sularının dünyanın en kirli denizleri arasında bulunduğu ve büyük bir katil balina felaketi yaşanabileceği ortaya çıkmıştı.

İngiltere, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:15 
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