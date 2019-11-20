Son Dakika Haberleri: İngiltere konsolosluk çalışanından Çin'e işkence suçlaması
Son Dakika Dünya İngiltere konsolosluk çalışanından Çin'e işkence suçlaması - Son Dakika Dünya

İngiltere konsolosluk çalışanından Çin'e işkence suçlaması

6 saat önce

İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu'nun eski bir çalışanı, Çin istihbaratının, protestolara öncülük eden aktivistler hakkında bilgi almak için kendisine işkence ettiğini iddia etti

İngiltere konsolosluk çalışanından Çin'e işkence suçlaması, System.String[]

İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu'nun eski bir çalışanı Çin istihbaratının, protestolara öncülük eden aktivistler hakkında bilgi almak için kendisine işkence yaptığını iddia etti.


Wall Street Journal'a konuşan Simon Cheng, "İngiltere'nin protestolardaki rolünü" öğrenmek için Çin istihbaratının birçok kez kendisini sorguya çektiğini, dövdüğünü ve uykusuz bıraktığını ifade etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Çin'e gözdağı: Anlaşamazsak gümrük vergilerini daha çok artırırım
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e çağrı: Yasa dışı yerleşime son verin İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini'ye karşı yeni halk hareketi: Sardalyalar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:16:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere konsolosluk çalışanından Çin'e işkence suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]