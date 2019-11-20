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İngiltere konsolosluk çalışanından Çin'e işkence suçlaması
6 saat önce
İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu'nun eski bir çalışanı, Çin istihbaratının, protestolara öncülük eden aktivistler hakkında bilgi almak için kendisine işkence ettiğini iddia etti
İngiltere'nin Hong Kong Konsolosluğu'nun eski bir çalışanı Çin istihbaratının, protestolara öncülük eden aktivistler hakkında bilgi almak için kendisine işkence yaptığını iddia etti.
Wall Street Journal'a konuşan Simon Cheng, "İngiltere'nin protestolardaki rolünü" öğrenmek için Çin istihbaratının birçok kez kendisini sorguya çektiğini, dövdüğünü ve uykusuz bıraktığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:19
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