İngiltere, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

İngiltere, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

07.01.2021 23:25
İngiltere, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Körfez krizini sonlandıran uzlaşı dolayısıyla tebrik ederek, bölgesel güvenlik ve istikrar için önemli bir adım olarak gördükleri bu uzlaşıyı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Körfez krizini sonlandıran uzlaşı dolayısıyla tebrik ederek, bölgesel güvenlik ve istikrar için önemli bir adım olarak gördükleri bu uzlaşıyı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, Johnson'un, Katar Emiri Al Sani'yle iki ülke arasındaki ticaret ve Körfez'de sağlanan uzlaşı konularının ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, Johnson'un Katar Emiri Al Sani'yi Körfez'de sağlanan uzlaşı dolayısıyla tebrik ettiği ve "bölgesel güvenlik ve istikrar için önemli bir adım" olan bu uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

İki liderin ülkeler arası ticaret ve yatırımı derinleştirmek için birlikte çalışmayı kabul ettikleri kaydedilen açıklamada, "Liderler, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası için devam eden iş birliğini konuştu. İki lider ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uluslararası tepki ve uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşısı konularındaki son durumu görüştü." ifadelerine yer verildi.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde yapılmıştı.

Zirvenin en dikkati çeken misafirlerinden Temim bin Hamed Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşılamıştı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü vermişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Boris Johnson, Körfez, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Körfez'de sağlanan uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı - Son Dakika


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