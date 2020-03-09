İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek - Son Dakika Dünya

İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek

6 saat önce

İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek

İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek, System.String[]

İngiltere'de bir klinik dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüse aşı geliştirmek için gönüller aradığını duyurdu. İki hafta karantinada bekleyecek gönüllülere üç bin 500 pound (28 bin TL) ödenecek.


Londra'nın doğusunda bulunan bir laboratuvarda gerçekleştirilecek çalışma için toplamda 24 kişinin kabul edileceği belirtildi. Karantinada kalacak olan denekler iki hafta süreyle hiçbir şekilde diğer insanlarla temas etmeyecek. Aşının gelecek kış ayından önce bulunması bekleniyor. Çalışmayı yürüten bilim insanlar bunun özellikle kış aylarında grip enfeksiyonlarına karşı bünyesi zayıf olanlar ve metabolizma hızları düşük yaşlı insanlar için hayati önem taşıdığını söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 06:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da koronavirüs vaka ve ölüm sayısı ikiye katlandı
İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Nijerya'da maçta rakibiyle çarpışan futbolcu sahada hayatını kaybetti İtalya'da koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:41:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere koronavirüs aşısı için gönüllüler arıyor: 2 haftalık test için 3500 pound ödenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]