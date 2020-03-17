İngiltere, koronavirüsten ölümleri 20 bine çekmeyi istiyor - Son Dakika
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İngiltere, koronavirüsten ölümleri 20 bine çekmeyi istiyor

6 saat önce

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) binlerce kişinin ölmesine yol açacağını ve süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin "iyi bir sonuç" olacağını söyledi.

İngiltere, koronavirüsten ölümleri 20 bine çekmeyi istiyor, System.String[]

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) binlerce kişinin ölmesine yol açacağını ve süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin "iyi bir sonuç" olacağını söyledi.

Vallance, İngiltere Parlamentosunun Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesinde, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin soruları yanıtladı.

İngiltere genelinde şu an 35 bin ila 55 bin kişiye virüs bulaşmış olabileceğini kaydeden Vallance'a, hükümetin yaklaşımının ölü sayısını yüz binlerden on binlere indirip indirmeyeceği soruldu.

Olası ölü sayısını indirmeyi umduklarını kaydeden Vallance, "Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, her yıl mevsimsel gribin yaklaşık 8 bin can aldığı düşünülüyor. Kovid-19'da bunu 20 bin ve altına indirebilirsek bu iyi bir sonuç olacaktır. Bu, hala korkunç ve halen çok sayıda ölüm demek." diye konuştu.

Vallance, bu sayının bile sağlık hizmetleri üzerinde büyük bir yük anlamına geldiğinin altını çizdi.

"Seyahat etmeyin" tavsiyesi

Dışişleri Bakanı Dominic Raab da İngiliz vatandaşlarına 30 gün boyunca yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Raab, gidenlerin de seyahat kısıtlamaları ve olası uçuş iptalleri nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalabileceği uyasında bulundu.

Bu arada Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 407 artarak bin 950 oldu, 55 olan ölü sayısına ilişkin yeni bir bilgi paylaşılmadı.

İngiliz basınında Galler'de sağlık sorunları yaşayan 96 yaşındaki bir hastanın bugün öldüğüne ilişkin haberler yer aldı.

Tartışmalı toplumsal bağışıklılık stratejisi

Toplumsal bağışıklılık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitmişti.

Diğer ülkelerin aksine hala okulların açık olduğu ülkede, Başbakan Boris Johnson, dünkü açıklamasında halka gereksiz sosyal temas ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Halktan bar, kulüp, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etmişti.

Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:40 Kaynak: AA
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