İngiltere, Kovid-19 tedbirlerini bir adım öteye taşıdı - Son Dakika
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İngiltere, Kovid-19 tedbirlerini bir adım öteye taşıdı

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına karşı aldığı tedbirleri bir adım ileri taşıyarak ateşi veya öksürüğü olan birinin yaşadığı hanedeki herkesin 14 gün kendisini karantinaya almasını tavsiye etti.

İngiltere, Kovid-19 tedbirlerini bir adım öteye taşıdı, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına karşı aldığı tedbirleri bir adım ileri taşıyarak ateşi veya öksürüğü olan birinin yaşadığı hanedeki herkesin 14 gün kendisini karantinaya almasını tavsiye etti.

Johnson, Kovid-19 salgınıyla ilgili acil durum kabine toplantısının (COBRA) ardından basın toplantısı düzenledi.

Ülkedeki salgının beklendiğinden hızlı geliştiğini belirten Johnson, "doğru tedbiri, doğru zamanda almak" politikasını izlemeye devam edeceklerini vurguladı.

Johnson, daha önce açıkladıkları tedbirleri, bugün bir adım daha öteye taşıma kararı aldıklarının altını çizerek, "Sizin veya evinizden herhangi birinin yüksek ateşi veya öksürüğü varsa, 14 gün boyunca hane olarak kendinizi karantinaya almanızı istiyoruz." dedi.

"Kapama" kararı yok

Halktan bar, kulüp, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etti.

Johnson, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi ve mümkünse evden çalışılması tavsiyesinde de bulundu.

Başbakan Johnson, bu kararların, salgından etkilenenlerin sayısının her 5-6 günde iki katına çıkmasını önlemeye dönük olduğuna dikkat çekti.

Tavsiyelerin özellikle ülkenin başkenti Londralılar için geçerli olduğunu belirten Johnson, kentte salgının boyutunun ülkenin diğer kesimlerinden "3-4 hafta daha ileride" olduğu bilgisini paylaştı.

Yaşlı, hamile ve başka hastalığı bulunanlar için kritik

Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurguladı.

İngiliz hükumeti, daha önce yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olanlardan 7 gün boyunca kendilerini eve kapatmalarını istiyordu. Bu belirtileri olanların doktora veya hastaneye başvurmaması, sadece durumlarının ağırlaşması veya 7 gün içinde iyileşmemesi halinde acil sağlık hizmeti 111'i aramaları tavsiye ediliyordu.

"Sürü bağışıklığı"

Ülkede, hükumetin bilim danışma heyetinin belirlediği salgınla mücadele stratejisi de tartışılıyor.

"Sürü bağışıklığı" adı verilen bu stratejiyle, toplumun yüze 60'ına virüsün bulaşması ve bu kesimin, virüse karşı bağışıklık geliştirmesi beklenecek. Hükumetin, okulları kapatma kararı almaması da bu stratejiye bağlanıyor.

Ancak bir grup vatandaşın, İngiliz Parlamentosunun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde başlattığı kampanyayla, hükumetin bu tutumunu değiştirmesi isteniyor.

Hükumetten, okulların en kısa sürede kapatılmasını talep eden kampanya kapsamında, şu ana kadar 597 bin imza toplandı.

Bilim adamlarından açık mektup

Hafta sonu da 200'den fazla bilim adamı açık bir mektup yayımlayarak, hükümetten; salgını önlemeye dönük daha radikal tedbirler almaya çağırmıştı.

Mektupta, özellikle sosyal mesafe ve toplantıların önlenmesine dönük tedbirlerin önemi vurgulanmıştı.

İngiltere futbol müsabakaları, nisana kadar askıya alınmış, aralarında Londra Kitap Fuarı'nın da yer aldığı çok sayıda uluslararası etkinlik iptal edilmişti.

Bugün itibarıyla 1543 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, 35 kişi ise salgına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Boris Johnson, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:04 Kaynak: AA
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