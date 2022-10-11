İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs 2023'te taç giyecek - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs 2023'te taç giyecek

11.10.2022 20:12
İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs 2023'te taç giyecek

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni, 6 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kral Charles'ın 6 Mayıs 2023'te yapılacak taç giyme töreninin, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby tarafından başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, Kral Charles'ın eşi Camilla'nın da törende yer alacağı belirtildi.

Taç giyme töreninin, kutlama ve gösteri için bir fırsat olmasının yanı sıra ciddi bir dini tören olduğu kaydedilen açıklamada, törenin, bin yılı aşkın bir süredir benzer yapısını koruduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Kral Charles'ın gelecek yıl yapılacak taç giyme töreninin, zamanın ruhunu yansıtmasının yanı sıra tarihi temel unsurları da içermesinin öngörüldüğü bildirildi.

Öte yandan, İngiliz basınında yer alan haberlerde, Kral 3. Charles'ın taç giyme töreninin önceki törenlerden daha mütevazı ve kısa olacağı, 1 saat süreceği öne sürüldü.

Kral 3. Charles 73 yaşında tahta geçti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in öldüğü gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.

Kraliçenin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.

YORUMLAR
500
İngiltere Kralı 3. Charles 6 Mayıs 2023'te taç giyecek İngiltere Kralı 3. Charles 6 Mayıs 2023'te taç giyecek İngiltere'de çevrecilerden protesto İngiltere'de çevrecilerden protesto
Kaynak: AA

Kral Charles, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs 2023'te taç giyecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:01 ABD'den F-16 satışı ile ilgili önemli hamle: Türkiye için getirilen 2 şart tasarıdan çıkarıldı
20:01 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD'ye 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti
19:40 Esenyurt'ta anne ve kızına çarpıp kaçmaya çalışan sürücü esnaftan tekme tokat dayak yedi
19:38 Antalya'da otizimli öğrenciyi döven öğretmenlerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı
19:37 Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle zor durumda kalan Avrupa'nın imdadına Türkiye yetişecek: Kritik rol üstlenebiliriz
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
18:35 Sedat Peker paylaşımı sebebiyle dava açılan Uğur Dündar'a ilk duruşmada beraat kararı verildi
18:14 AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gelen tepkilere cevap verdi: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum
18:07 Edirne'de Sayısal Loto talihlisi 836 bin TL kazandı! Henüz ortaya çıkmayan kişinin Bulgar turist olabileceği düşünülüyor
16:48 İstanbul'da taraftarları taşıyan bir otobüse kurşun yağdırıldı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 22:28:43. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs 2023'te taç giyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement