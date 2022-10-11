Taç giyme töreninin, kutlama ve gösteri için bir fırsat olmasının yanı sıra ciddi bir dini tören olduğu kaydedilen açıklamada, törenin, bin yılı aşkın bir süredir benzer yapısını koruduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA

Kral Charles, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere Kralı 3. Charles, 6 Mayıs 2023'te taç giyecek - Son Dakika

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