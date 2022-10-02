İngiltere anayasasına göre, kralın siyasete müdahalesi yasaklanırken hanedan mensuplarının yurt dışı ziyaretlerinin de hükümet tavsiyeleriyle uyumlu olarak şekillenmesi gerekiyor.

Clarke, İngiltere Başbakanı Liz Truss 'ın Kral'ın zirveye katılmasını istemediği söylemlerinin de gerçek dışı olduğunu kaydederek, hükümetin 2050 iklim hedeflerini gerçekleştirmekte kararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Simon Clarke, England, Hükümet, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere Kralı 3. Charles, Mısır'daki iklim değişikliği zirvesine katılmayacak - Son Dakika

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