İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya yumurtalı saldırı! Protestocu "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdı - Son Dakika
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İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya yumurtalı saldırı! Protestocu "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdı

09.11.2022 15:47

2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya York şehri ziyareti esnasında bir protestocu tarafından yumurta fırlatıldı. Yumurtaların Kral'ın önüne düştüğü ve kendisine isabet etmediği görülürken, protestocu ise gözaltına alındı. Bu sırada protestocu, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdı.

Kral Charles ve eşinin, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in bir heykelini açmak üzere bulunduğu Yorkshire bölgesindeki York kentine yaptıkları ziyarette, halkla buluştuğu sırada kalabalığın içindeki bir protestocu, Kral ve Kraliçe'ye yumurta fırlattı.

"GÖZALTINA ALINDI"

Yumurtaların, Kral'ın önüne düştüğü, kendisine isabet etmediği görüldü. Polislerce gözaltına alınan kişi, "Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi" diye bağırdı.

"SANA YAZIKLAR OLSUN"

Kalabalığın içerisindeki bazı kişilerin ise protestocuya, "Tanrı Kral'ı korusun", "Sana yazıklar olsun" diye bağırdığı duyuldu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Camilla'ya yumurtalı saldırı! Protestocu 'Bu ülke kölelerin kanı üzerine inşa edildi' diye bağırdı - Son Dakika

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