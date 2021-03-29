İngiltere Kralı 8'inci Edward adına basılan altın madeni para rekor fiyata satıldı

– Aşkı için tahtından vazgeçen İngiltere Kralı 8. Edward adına basılan ve dünyada yalnızca 3 tane bulunan altın 5 poundluk madeni para 1.65 milyon sterlinle rekor fiyata satıldı.

Aşık olduğu Amerikalı Wallis Simpson uğruna 1936 yılında tahttan feragat eden İngiltere Kralı 8. Edward adına basılan, piyasaya sürülmeyen ve dünyada yalnızca 3 adet bulunan 5 poundluk altın madeni paradan bir tanesi rekor fiyata alıcı buldu. Altın madeni para 1.65 milyon sterline satıldı.

ALICI ABD'DEKİ KOLEKSİYONCUDAN

Edward'a ait altın madeni paranın, ABD'nin Dallas'taki Heritage Müzayedeleri'nde bir koleksiyoncu tarafından satın alındığı ifade edilirken, bugüne kadar satılan en pahalı İngiliz madeni parası olduğu belirtildi. Önceki rekorun, ise geçtiğimiz Ekim ayında 703 bin sterline Monako'da satılan 1831 yılında üretilen Kral William IV adına basılmış altın 5 poundluk madeni para olduğu kaydedildi. Öte yandan, İngiltere Kralı 8.Edward, Wallis Simpson ile evlenmek için tahttan 1936 yılında çekildi. Çift 1937 yılında ise evlenmiş, bu kararın ardından Kraliçe 2. Elizabeth'in babası ve sonra da kendisine tahtın yolunu açmıştı.





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