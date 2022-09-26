İNGİLTERE KRALI CHARLES'IN 33 YIL ÖNCE KALDIĞI ODANIN TANITIM TABELASI DEĞİŞTİ - Son Dakika
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İNGİLTERE KRALI CHARLES'IN 33 YIL ÖNCE KALDIĞI ODANIN TANITIM TABELASI DEĞİŞTİ

26.09.2022 16:49

İNGİLTERE Kralı 3'üncü Charles'ın 1989 yılında Kapadokya bölgesinde 4 gün misafir olduğu otel odasındaki 'Prens Charles burada konakladı' tabelası Charles'ın kral olmasının ardından 'Birleşik Krallık Kralı 3.

İNGİLTERE Kralı 3'üncü Charles'ın 1989 yılında Kapadokya bölgesinde 4 gün misafir olduğu otel odasındaki 'Prens Charles burada konakladı' tabelası Charles'ın kral olmasının ardından 'Birleşik Krallık Kralı 3. Charles bu odada konakladı' olarak değiştirildi

İngiltere Kralı olan 3'üncü Charles, 1989 yılında ziyaret için geldiği Kapadokya'da 4 gün konakladı. O dönem prens olan Charles, otelden ayrıldıktan sonra konakladığı odanın girişine 'Prens Charles burada konakladı' tabelası asıldı. 33 yıldır otel odasının girişinde bulunan tabela Charles'ın kral olmasının ardından 'Birleşik Krallık Kralı 3. Charles bu odada konakladı' olarak değiştirildi. Gazetecilere açıklamalarda Otel Müdürü Seçkin Özerler, İngiltere Kralı Prens Charles, prenslik döneminde 1989 yılında Kapadokya'yı ziyarete geldiğinde tesisimizde 4 gece konaklamış. Kendisi bölgenin tadını çıkarmış ve geziler yaparak ülkesine gitmişti. Dolayısıyla biz de bunu anlamlandırmak adına, tıpkı tesisimizde konaklayan diğer başka ünlü misafirler de olduğu gibi, tesisimizde kaldığı odaya 'Prens Charles bu odada konaklamıştır' diye tabela asmıştık. Tabi kendisi kral olduktan sonra bu güncellemeyi odada yapmamız gerekiyordu. Dolayısıyla 'Prens Charles' olan yazısını kaldırıp, yenisi olan 'Birleşik Krallığın Kralı Kral 3. Charles bu odada kalmıştır' yazılı olan tabelayı astık diye konuştu.

Kral Charles'e çağrıda bulunan Özerler, Öncelikli olarak kendisini tebrik ediyorum. Bölgeye ve tesisimize gelmesi için Dışişleri Bakanlığı yardımıyla iletişime geçip, tesisimizde yeniden ağırlamak isterim. Ben ve ekibim bundan keyif duyarız dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Prens Charles, Kapadokya, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İNGİLTERE KRALI CHARLES'IN 33 YIL ÖNCE KALDIĞI ODANIN TANITIM TABELASI DEĞİŞTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İNGİLTERE KRALI CHARLES'IN 33 YIL ÖNCE KALDIĞI ODANIN TANITIM TABELASI DEĞİŞTİ - Son Dakika
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