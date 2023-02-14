Kral Charles'ın burada Türkiye 'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve gönüllülerden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Kral Charles, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere Kralı depremzedelere yardım çalışması yapan gönüllüleri ziyaret etti - Son Dakika

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