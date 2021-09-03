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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi - Son Dakika

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi

03.09.2021 08:26

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a imzası tüm dünyada ses getirirken transferin ardından şaşırtan bir ayrıntı ortaya çıktı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Portekizli yıldızdan imzalı forma istediği öğrenildi. Ronaldo böylece 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe adını yazdırdı.

Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra Manchester United'a dönmesi, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i bile heyecanlandırdı. 95 yaşındaki 2. Elizabeth Portekizli yıldızdan imzalı forma isterken, bu durum tarihte ilk kez yaşandı.

80 TANE İMZALI FORMA İSTEDİ

NTV Spor'un İngiliz medyasından aktardığı habere göre; Kraliçe Elizabeth de Ronaldo'dan kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istedi. Ronaldo, 21 Nisan 1926 doğumlu 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi

Manchester United, Cristiano, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi - Son Dakika Spor


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